Cori contro Gibilterra, l'Uefa apre un procedimento contro Morata e Rodri

L'Uefa ha avviato procedimenti disciplinari contro Rodri e Alvaro Morata per il loro comportamento durante la festa per la vittoria dell'Europeo 2024 a Madrid, lo scorso 15 luglio. In particolare, il nuovo attaccante del Milan e il centrocampista del Manchester City hanno intonato il coro "Gibilterra è spagnola" come sfottò nei confronti degli avversari inglesi sconfitti in finale. Le accuse contro Rodri e Morata - si legge in una nota dell'Uefa - riguardano i principi generali di condotta, la violazione delle regole fondamentali di buona condotta, l'utilizzo di eventi sportivi per manifestazioni di carattere non sportivo, il discredito dello sport del calcio e in particolare dell'Uefa. L'organo disciplinare, Etico e di Controllo della Uefa (Cedb) deciderà sulla questione a tempo debito.