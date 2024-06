Amichevoli verso Euro2024: poker per Portogallo e Svizzera

AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

I lusitani battono 4-2 la Finlandia con Bruno Fernandes (doppietta), Dias e Jota, 4-0 degli elvetici all'Estonia. Ilicic torna al gol con la Slovenia

© Getty Images Le amichevoli di preparazione a Euro 2024 sorridono a Portogallo e Svizzera, che battono rispettivamente Finlandia (4-2) ed Estonia (4-0). I lusitani vincono grazie a Bruno Fernandes (doppietta), Ruben Dias e Diogo Jota, 45' per Leao. L'Austria supera 2-1 la Serbia di Vlahovic, stesso risultato per l'Irlanda con l'Ungheria. Stupenda la favola di Josip Ilicic: tornato in Nazionale, entra al 59' e dopo quattro minuti decide Slovenia-Armenia 2-1.

PORTOGALLO-FINLANDIA 4-2

Il Portogallo si avvicina ad Euro 2024 battendo 4-2 la Finlandia in amichevole. Martinez lancia Leao titolare insieme a Diogo Jota e Conceiçao davanti. A sbloccarla è però un difensore, Ruben Dias, a segno al 17'. Nel lungo recupero del primo tempo, invece, Diogo Jota raddoppia su calcio di rigore e all'intervallo il ct dei lusitani lascia negli spogliatoi il rossonero, sostituito da Neto. Il gol di Bruno Fernandes al 55' sembra chiudere i giochi, ma gli scandinavi la riaprono grazie alla doppietta di Pukki, che entra al 65' e nel giro di quattro minuti, tra il 73' e il 77', fa doppietta. Serve allora un'altra rete del giocatore del Manchester United all'84' per chiudere i conti. Il Portogallo disputerà ancora due amichevoli prima del debutto del 18 giugno con la Repubblica Ceca: sfiderà Croazia e Irlanda.

SVIZZERA-ESTONIA 4-0

Poker anche per la Svizzera, che si impone per 4-0 sull'Estonia. Zuber sblocca la sfida al 20', poi gli elvetici dilagano nel secondo tempo: Amdouni entra dopo l'intervallo al posto di Duah e alla prima occasione utile (47'), raddoppia, poi sono Elvedi (63') e Shaqiri (70') su calcio di rigore ad arrotondare per Yakin, che al 74' fa anche entrare Aebischer richiamando poco prima, invece, l'altro bolognese Ndoye. Alla Svizzera resta una sola amichevole, quella con i "vicini" dell'Austria: poi sarà tempo di debuttare all'Europeo contro l'Ungheria di Rossi.

AUSTRIA-SERBIA 2-1

Proprio l'Austria fa lo scherzetto alla Serbia di Dusan Vlahovic, dal primo minuto in attacco. Sono però i padroni di casa a rifilare un terribile uno-due agli uomini di Stojkovic: Wimmer e Baumgartner segnano rispettivamente al 10' e al 13', regalando il 2-0 alla formazione di Rangnick. Nel secondo tempo entra Mitrovic ma non c'è modo per i serbi di pareggiare. Tanto spazio per i Serie A: Vlahovic gioca 75 minuti prima di lasciare spazio a Jovic, mentre Samardzic entra al 64' e tra le fila degli austriaci un tempo con cartellino giallo per Arnautovic.

LE ALTRE PARTITE

Dopo tre anni lontano dalla Nazionale, Josip Ilicic torna ed è subito decisivo. L'ex Atalanta, riconvocato da Kek, guarda inizialmente la sfida con l'Armenia dalla panchina. Poi, dopo le reti di Mlakar (11') e Haroyan (56'), entra in campo al 59' e, dopo quattro minuti, realizza su assist di Stojanovic la rete che vale il 2-1 finale per la Slovenia. Stesso risultato per l'Irlanda e Ungheria: Lang (40') risponde a Idah (36'), ma proprio al 92' Parrott fa esultare i britannici. Nessun gol, invece, tra Romania e Bulgaria (0-0).