Scivolo evacuazione si gonfia, stop al volo della Repubblica Ceca

VERSO OLANDA-REPUBBLICA CECA

Viaggio rimandato per la nazionale di Silhavy a Budapest

Un curioso inconveniente occorso all'aereo a bordo del quale già si trovavano, ha provocato la mancata partenza della nazionale della Repubblica Ceca verso Budapest, dove domani gli uomini del ct Jaroslav Silhavy affronteranno l'Olanda in una sfida degli ottavi di finale di Euro 2020. A causa di un difetto a una delle porte si è infatti improvvisamente gonfiato uno degli scivoli di evacuazione del velivolo, che quindi ha dovuto rimandare il decollo.

"Ho avuto esperienze di voli ritardati, rinviati, cancellati a causa del coronavirus - il tweet del centrocampista Alex Kral -, ma è la prima volta che mi capita che un volo non sia partito perché, per sbaglio, si è gonfiato uno scivolo per l'evacuazione". Successivamente il portavoce della federcalcio ceca, Petr Sedivy, ha precisato che "il nostro volo è stato posticipato principalmente per il problema a una delle porte dell'aereo".