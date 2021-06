Olanda in ansia per De Ligt: problema all'inguine, niente Georgia

VERSO EURO 2020

Il ct de Boer: "Non vogliamo correre rischi". Lunedì previsti ulteriori esami

Matthijs de Ligt ha lasciato anzitempo l'allenamento odierno dell'Olanda che si sta preparando per l'amichevole di domani contro la Georgia, ultimo test prima di Euro 2020. Il difensore della Juventus ha accusato un problema all'inguine e ha preferito non forzare per evitare guai peggiori, lunedì verranno effettuati ulteriori esami per capire l'entità dell'infortunio: per lui niente test al "De Grolsch Veste" di Enschede. Getty Images

"Ieri aveva già avuto qualche fastidio all'inguine, si è fermato per non correre rischi ed è chiaramente quello che anche faremo noi in vista del match di domani" le parole del ct olandese de Boer nella conferenza stampa.