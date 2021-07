L'Italia dello sport al Quirinale: Nazionale e Berrettini da Mattarella

DOPO LE FINALI

Lunedì, dopo le finali di Euro 2020 e Wimbledon, la squadra di calcio azzurra e il tennista saranno ricevuti dal presidente della Repubblica

Due finali da giocare, vivere e possibilmente vincere: Italia e Matteo Berrettini sono attesi dall'ultimo bivio di Euro 2020 e Wimbledon ma il nostro Paese è già orgoglioso della strada fatta sin qui, nel calcio come nel tennis. Un sentimento che si riflette nell'appuntamento che sia la squadra azzurra che il tennista romano avranno lunedì quando saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Getty Images

I calciatori e lo staff tecnico della Nazionale di calcio e Berrettini protagonisti di questa estate sportiva italiana, tanto che Mattarella sarà a Wembley proprio per seguire la finale di Euro 2020 (ma non avrà contatti con la squadra, in rispetto delle vigenti norme sanitarie e vista la situazione Covid in Gran Bretagna con la variante Delta che fa paura). Un po' come Pertini, al Bernabeu per la finale dei Mondiali 1982, Ciampi, a Rotterdam per la fine degli Europei 2000, e Napolitano, a Berlino per la finale dei Mondiali 2006.