Italia, Mancini: "Giocato bene, ora mancano sei partite a Wembley..."

Sorride ed è felice Roberto Mancini dopo il 3-0 alla Turchia. Il ct della Nazionale applaude i suoi giocatori al debutto in questo Europeo: "Abbiamo fatto una buona partita, pure nel primo tempo dove non abbiamo trovato il gol". Prestazione praticamente perfetta degli Azzurri: "Messaggio alle altre squadre? Era importante iniziare bene, è una bella soddisfazione per tutti gli italiani. Spero in tante altre serate così, mancano solo sei partite a Wembley...".

Parte l'Europeo: le foto di Turchia-Italia

