Italia-Inghilterra, giornalista positivo a Coverciano: squadra isolata e ritiro blindato

verso italia-inghilterra

I calciatori sono vaccinati e hanno contatti con i media solo durante le conferenze: non si teme un focolaio

Rischio Covid a Coverciano: il ritiro azzurro è stato blindato a due giorni dalla finale di Euro 2020 poiché un operatore tv tra quelli al seguito della Nazionale è risultato positivo al rientro da Italia-Spagna. In vista di Italia-Inghilterra c'è ottimismo per squadra e staff tecnico visto che i calciatori sono vaccinati e hanno contatti con i media solo durante le conferenze stampa, non si teme un focolaio come quello dello scorso marzo. Getty Images

Le positività tra il personale dei media sono tre (tra loro, riporta l'Ansa, anche il telecronista Rai Alberto Rimedio) ma due sono rimasti in Inghilterra, un terzo era invece rientrato a Coverciano, di qui l'allarme. La conferenza stampa di Bonucci prevista per oggi sarà fatta da remoto per sicurezza, in queste ore il ritiro è stato ovviamente sanificato.

La situazione è comunque ben diversa da quella dello scorso 31 marzo quando sette calciatori azzurri e alcuni membri dello staff erano risultati positivi dopo Lituania-Italia: la doppia vaccinazione e gli scarsi - se non zero - contatti tra il gruppo squadra e i giornalisti in questione dovrebbero scongiurare rischi di focolaio.