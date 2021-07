Euro 2020, polemiche sul rigore per l'Inghilterra: c'erano due palloni in campo

È bufera attorno al rigore assegnato all'Inghilterra alla fine del primo tempo supplementare della semifinale con la Danimarca: a far discutere non è solo il tuffo di Sterling, che accentua la caduta dopo essere sgusciato tra le gambe di Maehle e Jensen, ma anche la presenza di due palloni in campo a inizio azione. Il regolamento recita infatti che "se un secondo pallone, un altro oggetto entrano sul terreno di gioco durante la gara l’arbitro deve [...]: - lasciare proseguire il gioco se l’elemento esterno non interferisce con il gioco e farlo rimuovere il prima possibile". L'arbitro non è dunque obbligato a fermare il gioco, ma in questo caso il secondo pallone era molto vicino all'azione, come si vede dalle immagini, e poteva rappresentare un elemento di disturbo sia per Sterling sia per Maehle che lo stava inseguendo, anche se di fatto la giocata prosegue fluida.

