Euro 2020, Mourinho: "Francia favorita ma difficile trovare punti deboli all'Italia"

José Mourinho fa la griglia di Euro 2020, con una favorita d'obbligo: "Quando hai Mbappé dalla tua parte è veramente difficile non vincere". Ma l'Italia potrà giocarsi le sue carte: "Gli azzurri hanno un buon mix di giocatori di d'esperienza e ragazzi che sanno vincere. Mancini sta dando loro un po' più di qualità offensiva ma non perdono la loro natura e sanno come difendere. È difficile trovare punti deboli. Penso che saranno da final four".

Getty Images