Euro 2020: disordini alla finale, Inghilterra sanzionata con due giornate a porte chiuse

EURO 2020

E' arrivata la sanzione della Uefa per gli incidenti fuori e dentro Wembley: un turno con la sospensiva

Due partite a porte chiuse, di cui una con sospensiva, e 100mila euro di multa. E' questa la sanzione comminata dalla Uefa all'Inghilterra per gli incidenti verificatisi dentro e fuori lo stadio di Wembley in occasione della finale di Euro 2020 contro l'Italia. E' quanto ha deciso la Commissione Etico e Disciplinare. Per quanto concerne il secondo turno, la pena è sospesa per un periodo di prova di due anni dalla data della presente decisione. Wembley, delirio in strada: tifosi scatenati e risse twitter

Inoltre la Football Association dovrà versare nelle casse della Uefa una multa di 100.000 euro per mancanza di ordine e disciplina all'interno e intorno allo stadio, per invasione del campo di gioco, per lancio di oggetti e per i disordini durante gli inni nazionali.

Le immagini e i video condivisi sui social media mostravano violenti incidenti avvenuti sia all'esterno che all'interno dello stadio mentre i tifosi senza biglietto si ammassavano. Alcuni fan, in possesso dei biglietti, avevano cercato di fermare le persone che correvano nello stadio mentre la tensione saliva e le violenze imperversavano. Davvero un brutto colpo per il Paese, in lizza per ospitare i Mondiali del 2030.