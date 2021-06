Danimarca, Eriksen dimesso: "L'operazione è andata bene, farò il tifo per i ragazzi"

DANIMARCA

Il centrocampista dell'Inter ha fatto visita ai compagni di nazionale per poi andare a casa con la sua famiglia

Una notizia attesa, ma che fa sorridere tutti i tifosi: Christian Eriksen ha lasciato l'ospedale di Copenaghen dopo l'operazione ed è tornato a casa dalla sua famiglia. Lo ha annunciato la federcalcio danese: "Christian Eriksen è stato operato con successo e dimesso dal Rigshospitalet - si legge nella nota - In giornata ha anche fatto visita ai compagni di nazionale a Helsingør, da lì andrà a casa per passare del tempo con la sua famiglia". Getty Images

A parlare, sempre tramite i canali ufficiali della sua nazionale, è stato poi lo stesso Christian: "Grazie a tutti per l'enorme sostegno, è stato incredibile vederlo e sentirlo. L'operazione è andata bene e io mi sto riprendendo bene considerando le circostanze. È stato fantastico rivedere i ragazzi dopo la splendida partita che hanno giocato ieri (giovedì contro il Belgio, ndr). Non c'è bisogno di dire che farò il tifo per loro lunedì contro la Russia".