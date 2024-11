Piaggio, da Beverly a Liberty e Medley per prendersi la scena a Eicma

LIBERTY

Piaggio Liberty rinasce completamente nuovo per confermarsi un riferimento assoluto per i più giovani alla prima mobilità indipendente, per il pubblico femminile, che da sempre ne ha decretato il successo, e per chiunque, a qualunque età, sia alla ricerca di una formula di commuting facile e affidabile. Il nuovo Liberty arriva in tre cilindrate (le classiche 50, 125 e 150 cc) e in due diversi allestimenti essendo disponibile, in tutte le motorizzazioni, anche nella versione S (Sport), caratterizzata da finiture più grintose. Uno stile elegante e ricercato ha sempre distinto Liberty e questa ultima evoluzione lo conferma grazie a un design di chiara scuola italiana. Nuove linee vestono un capolavoro di meccanica, conferendo a Liberty una personalità modernissima e, allo stesso tempo, legata alla storia dello scooter che ha inventato il segmento ruota alta. Il frontale è cambiato molto e conferisce a Liberty una nuova dinamicità che strizza l’occhio alla sportività. Il nuovo faro a LED ha uno sviluppo orizzontale, estremamente tecnologico e grintoso che, integrandosi perfettamente disegno generale, è elemento forte della nuova estetica del frontale che guadagna un senso di modernità e robustezza.