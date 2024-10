Eicma compie 110 anni: il mito della moto, una storia unica

Con un antipasto avanguardista datato 1901, all’alba del secolo del motore. Dunque, celebrando l’Eicma, celebriamo una storia molto legata a ciò che eravamo, siamo stati e siamo. Bici e poi motociclette, sempre più ambite e diffuse per una mobilità popolare agganciata alla modernità. I primi viaggi, la prima moto, un sogno e poi una scelta profumata di progresso e autonomia perché la moto venne prima dell’automobile. Il mezzo di trasporto più accessibile per chi, di mezzi economici, disponeva in scala ridotta. Una esposizione carica di sogni in rapida evoluzione. Motocarri e motorette. Per lavorare, muoversi, portare a spasso una fidanzata e poi una famiglia intera. Fotografie come un prezioso interminabile amarcord, al passo con ogni tempo, ogni epoca.