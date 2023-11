Eicma 2023 si mette in moto nel segno dei giovani e della mobilità urbana

EDIZIONE NUMERO 80

Dal 7 al 12 novembre a Fiera Milano a Rho il più importante palcoscenico internazionale per l’industria delle due ruote a motore e non solo: oltre 1700 marchi provenienti da 45 Paesi porteranno in scena il presente e futuro del mercato, tra spettacolo, anteprime, gaming, passione e racing

© ufficio-stampa Sono pronti ad accendersi nuovamente i riflettori del più importante palcoscenico per l’industria delle moto e la sua community di appassionati. Torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, dal 7 al 12 novembre prossimi, lo spettacolo di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote a motore e non solo. L’Edizione numero 80 dell’evento espositivo più longevo al mondo è stata presentata al Piccolo Teatro Strehler – Scatola Magica di Milano. “Un luogo non casuale, perché – ha spiegato il presidente di EICMA Pietro Meda – in qualche misura EICMA è l’organizzazione di una complessa opera teatrale, che deve essere in grado di entusiasmare e soddisfare tanto il grande pubblico quanto gli espositori che salgono sul palco che allestiamo per loro”. E i numeri del “cartellone” 2023, che tornano con forza ai parametri pre-pandemici, annunciano già un’edizione di successo. Sono infatti 1700 i marchi che riempiranno gli otto padiglioni di questa Edizione, due in più rispetto al 2022.

Molto significativi e importanti i ritorni, sia tra le Case costruttrici che tra le imprese dell’intera filiera; il 28% sono invece nuovi espositori, mentre il 64% delle aziende presenti quest’anno proviene dall’estero in rappresentanza di ben 45 i Paesi. “Segno quest’ultimo della centralità strategica e della nostra attrattività internazionale, oltre che una conferma – ha evidenziato l’AD di EICMA Paolo Magri durante la conferenza stampa – della attualità di un modello espositivo dinamico e sempre più ricco di contenuti ed iniziative speciali”. Due, tra gli altri, i nuovissimi temi espositivi e le aree d’interesse, che connotano l’impegno di EICMA per questa Edizione 2023: l’EICMA Esports Arena e un’area dedicata all’Urban Mobility. Il primo sarà uno spazio interamente dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport, che accoglierà un ricco palinsesto di iniziative, tra cui le finali del campionato online di motocross su quattro tappe, che EICMA ha lanciato nei giorni scorsi in tutta Europa e negli Stati Uniti e che si sta giocando in queste settimane.

“Un progetto nato per coinvolgere giovani e giovanissimi, e – ha commentato il presidente Meda – anche uno strumento per le imprese del settore per traguardare il mercato di domani. Non mancano certo i giovani in EICMA, ma con questa iniziativa, insieme a quella degli NFT lanciata lo scorso anno e che continua, vogliamo introdurre una sorta di ‘algoritmo EICMA’ in rete per ingaggiare il nostro pubblico e portalo a vivere un’esperienza diretta di passione tra gli stand”. La seconda novità di EICMA, l’area Urban Mobility, rimarca invece il valore istituzionale della manifestazione. È lo stesso Amministratore Delegato della società organizzatrice, Paolo Magri, a sottolineare “quanto negli ultimi anni sia stato molto importante il lavoro per sviluppare le attività di advocacy e public affair a favore del nostro comportato e le occasioni di confronto e formazione per i top manager del settore”. “L’Area destinata alla mobilità urbana – ha spiegato ancora Magri – accoglierà imprese, istituzioni e, soprattutto, le startup di settore, a cui offriamo una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ma ospiterà anche talk e incontri divulgativi: l’obiettivo è quello di rappresentare quanto le due ruote, a pedale e a motore, siano già e saranno sempre di più una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità che viene dalla città. Questo spazio, promosso con ANCMA, l’associazione dei costruttori e dell’intera filiera, è un seme nel terreno di EICMA che vogliamo far crescere e si configura anche come luogo privilegiato di ascolto delle istanze delle imprese e dei cittadini”.

© ufficio-stampa

Presenti alla conferenza stampa di stamane, come relatori, anche Giacomo Biraghi, esperto internazionale politiche urbane e Alessandro Tommasi, fondatore di Nos, uno spazio di attivazione e ascolto delle nuove generazioni. Durante il suo intervento Biraghi ha sottolineato: “la mobilità determina le città da sempre. Ma sappiamo con certezza quanto lo sviluppo, la creatività, l'inclusività di un'area urbana siano funzione della fluidità e libertà degli spostamenti di ognuno. EICMA 2023 con i suoi espositori fa suo questo punto di vista per svilupparlo ed integrarlo nella sua storia centenaria”. Per Tommasi “la mobilità urbana è in continua evoluzione, perché specchio dei rapidi cambiamenti nei consumi e nelle richieste, specie dei più giovani. Dall'attenzione verso l'ambiente fino alla tecnologia, i macro-trend degli ultimi anni stanno cambiando profondamente anche il modo in cui ci spostiamo ed EICMA 2023 è lo spazio per affrontare anche questi cambiamenti”.

Per quanto riguarda ancora gli aspetti legati al business, EICMA ha poi implementato per questa edizione una nuova piattaforma di preregistrazione e di programmazione di incontri B2B (EICMA business meeting), ha sviluppato ulteriormente i servizi digitali per i giornalisti e gli operatori della comunicazione. Un’altra novità 2023, all’interno del padiglione 19, è l’allestimento di uno specifico spazio di lavoro dedicato ai content creator e influencer accreditati, che affiancherà l’ampia sala stampa. Non mancheranno, infine, la consolidata proposta dell’area di test ride e-bike, il set fotografico EICMA EFFECT, dove i fotografi di EICMA immortaleranno gratuitamente le emozioni del pubblico accese dell’esperienza di visita, e il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti dove acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto e tanto altro ancora. La settimana di EICMA sarà poi contraddistinta naturalmente dalla passione e dalle numerose presentazioni prodotto, dalle novità ed anteprime mondiale e dalle infinite iniziative che gli espositori proporranno nei loro stand.

A questo si aggiunte l’immancabile spettacolo offerto nell’aera esterna MotoLive, dove il pubblico potrà godere gratuitamente del fitto palinsesto di iniziative, che comprendono spettacoli, test ride moto, musica, intrattenimento, esibizioni degli stuntmen, gare titolate sulla pista di motocross allestita per l’occasione, run di Freestyle e Trial Acrobatico. Nel complesso, una proposta espositiva molto ricca, che EICMA mette a punto ogni anno anche grazie ai partener istituzionali e agli sponsor. È quindi tutto pronto per scatenare quell’EICMA EFFECT scelto anche quest’anno come slogan ed obiettivo di questa edizione orami alle porte. Il 7 e l’8 novembre saranno le giornate dedicate ai professionisti del settore, con l’esclusivo press day del primo giorno e l’apertura alla stampa e agli operatori del secondo, mentre da giovedì 9 a domenica 12 cancelli aperti al grande pubblico. I biglietti, 19 euro per gli adulti, sono in vendita sull’esclusivo ticket shop online www.eicma.it, unico canale di vendita ufficiale.