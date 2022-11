Eicma 2022, spettacolo all'insegna dell'innovazione

EICMA si conferma una manifestazione aperta al futuro. Alla 79^ Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote viene dato grande spazio alle giovani realtà imprenditoriali. Grazie alla collaborazione e al supporto dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, il più importante appuntamento per l’industria del settore offre tra le proposte di visita anche un’area interamente dedicata alla start up. Oltre alla grande proposta di innovazione presente negli stand dei grandi costruttori, si aggiunge un’altra finestra sul futuro del settore delle due ruote e della sua filiera ricca di novità e contenuti. Si va dagli accessori ai mezzi di trasporto, come il primo e-scooter ultraportatile di LINKABLE, le motociclette elettriche TOMAHAWK, l’innovativo monopattino a tre ruote TO.TEM, la moto fuoristrada elettrica di CITY COCO ITALIA, i pacchi batterie di piccole dimensioni ideati da LIBER, fino al casco intelligente targato SAFEWAY HELMETS. Infine, la start up BATOO propone il primo servizio di quotazione ufficiale dell’usato per il settore E-bike.