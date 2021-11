Moto Guzzi, ecco la V100 Mandello: moto totale e tecnologie da primato

MOTO TOTALE

Arriva la prima moto al mondo con aerodinamica adattiva, dotata di sospensioni semiattive e piattaforma inerziale

I cento anni festeggianti nel 2021 da Moto Guzzi non sono solo un traguardo da festeggiare, ma anche un punto di partenza importante per costruire un nuovo futuro per l'azienda di Mandello del Lario. In occasione di Eicma sono stati svelati i dettagli tecnici di V100 Mandello, l'innovativa sport touring che apre un nuovo capitolo nella storia del marchio dell'Aquila, una moto che sfugge al conformismo della catalogazione in una categoria, unendo la brillantezza sui percorsi guidati alla vocazione al viaggio che è nell’anima di ogni Moto Guzzi. La Moto Guzzi festeggia un secolo di storia con la V100 Mandello









































Moto Guzzi V100 Mandello sarà veramente una svolta nella storia del marchio, un progetto nel quale esordiranno molte importanti innovazioni tecnologiche: sarà la prima motocicletta con aerodinamica adattativa, la prima Moto Guzzi dotata di evolute soluzioni elettroniche come la piattaforma inerziale a sei assi, il cornering ABS, le sospensioni semiattive e il quick shift, solo per citare le più importanti. La progettazione ex novo ha permesso di ottenere un propulsore estremamente compatto e leggero, 103 mm più corto dello small block di V85 TT. La cilindrata effettiva è di 1042 cc; la distribuzione è a doppio albero a camme in testa con bilancieri a dito e quattro valvole per cilindro, comandati a catena. La lubrificazione è a carter umido, il raffreddamento è a liquido, mentre la frizione in bagno d’olio è dotata di comando idraulico.

Le prestazioni sono decisamente brillanti, grazie ad una potenza di oltre 115 CV e una coppia di oltre 105 Nm, con il 90% disponibile già da 3500 giri/min e il limitatore fissato a ben 9500 giri/min. Dati che presentano bene il carattere e la forza del nuovo propulsore, grintoso dalla grande spinta fin dai bassi regimi, in grado di regalare un’esperienza di guida all’altezza del blasone Moto Guzzi. ll carattere sportivo di V100 Mandello non si fonda solo sulle prestazioni del nuovo motore, ma anche sulle qualità di una ciclistica compatta e maneggevole, capace di regalare emozioni in curva e nella guida brillante ma anche grande stabilità nei trasferimenti più lunghi, con quel feeling inimitabile con la ruota anteriore sinonimo di divertimento e piacere di guida; il merito va ascritto anche al telaio in tubi di acciaio, frutto della cultura costruttiva assoluta in materia di Moto Guzzi che vanta un interasse di 1486 mm, ideale per esaltare le doti di agilità.

La dotazione elettronica di prim’ordine prevede l’acceleratore elettronico Ride by Wire per una fine gestione delle prestazioni e dei consumi, l’evoluta centralina di controllo Marelli 11MP, la piattaforma inerziale a 6 assi in grado di gestire al meglio i controlli elettronici, il cruise control, e il Cornering ABS a garanzia della sicurezza attiva in frenata in curva. Quattro sono i Riding Mode a disposizione: Viaggio, Sport, Pioggia e Strada ognuno dei quali gestisce 3 differenti di mappe motore, 4 livelli di traction control, 3 livelli di freno motore e (nella versione che le prevede di serie) anche la taratura delle sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0, capaci di adattare automaticamente l’idraulica istante per istante al tipo di guida adottata e alle condizioni dell’asfalto per avere sempre il miglior comportamento in qualsiasi situazione.