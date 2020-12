Valentino Rossi re dei social: il Dottore lo sportivo italiano più seguito

SUI SOCIAL

Dottore milionario, ricco anche di follower. Valentino Rossi, 41 anni e 10 mesi, continua ad essere lo sportivo italiano più seguito nel mondo dei social. Ormai anche lo sport si è adeguato e le classifiche non sono più determinate da partite o gare, ma dettate anche dal numero dei tifosi che monitorano con passione ogni singolo movimento del campione preferito.

Questo è il risultato di uno studio fatto dall'osservatorio social vip e che conteggia i follower totali tra Facebook, Instagram e Twitter. Valentino, come ha fatto spesso in carriera, vince per distacco con 28,4 milioni davanti a Mario Balotelli, fermo a 22,9, che continua ad attirare attenzione anche dopo essere sceso di categoria firmando per l'ambizioso Monza in Serie B. Sul podio Gigi Buffon, che capeggia una nutrita pattuglia di juventini, attuali o ex, con ben sette nei primi dieci.

L'unico intruso è Stephan El Shaarawy, che occupa il settimo posto, probabilmente condizionato dai numerosi tifosi cinesi acquisiti dopo la firma per lo Shangai Shenhua. Una classifica che vede il calcio padrone assoluto, tanto che nei primi venti le altre eccezioni, oltre a Rossi, sono Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro ma soprattutto influencer, e Andrea Dovizioso, altro centauro, in attesa di sapere se salirà in sella a una moto della classe regina nella prossima stagione.