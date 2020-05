Totti: "Per me la Lazio non esiste"

Francesco Totti torna a parlare e non lo fa in diretta Instagram. Le ultime dichiarazioni le ha rilasciate alla rivista spagnola Libero. Sulla rivalità capitolina tra la Roma e la Lazio l'ex capitano giallorsso ha risposto così: “Per me Roma è la Roma. La Lazio non esiste. Non posso fare paragoni. Ciò non significa che sto parlando male di loro, tutt’altro. Per me la Roma è unica, così come i suoi tifosi. Sono passionali, sentimentali, danno tutto per la maglia”.

Sull'addio al calcio: “So che c’è un inizio e una fine. Ma ci sono giocatori come Messi, Ronaldo, me con il diritto di decidere. Sarei stato buono anche per la Roma di oggi, Ma non perché sono Totti, ma per l’ambiente, i giocatori, l’esperienza, il marketing. E non avrei dovuto nemmeno giocare ogni partita, ma una sì e tre no“.