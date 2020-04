Dan Peterson ricorda Tullio Abbate e il Laura 1

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ricorda l'ex campione di motonautica e costruttore Tullio Abbate, appena scomparso a causa del coronavirus e che aveva costruito il "Laura 1", perfetta replica della barca da corsa con cui Mario Verga (papà di Laura, moglie di Peterson e "regista" per questa rubrica) stabilì il record mondiale di velocità a 226.190 chilometri orari.