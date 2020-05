Dan Peterson: "PalaBarbuto uno dei palazzetti più emozionanti"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario tecnico dell'Olimpia ricorda uno dei palazzetti italiani dall'atmosfera più affascinante: "Il Fuorigrotta di Napoli, che oggi si chiama PalaBarbuto. Nel 1974 ci persi con la Virtus Bologna ma non dimenticherò mai il rumore, l'atmosfera e la partita di quella giornata".