Dan Peterson: "Il mio Cile: ponte per la carriera tra Usa e Italia"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano parla dei due anni da allenatore del Cile, periodo 1971-73: "Per me è stato come un ponte tra Stati Uniti e Italia: sono uscito dall'America, ho imparato lo spagnolo che mi ha facilitato poi con l'italiano e ho capito la differenza tra NBA e basket europeo".