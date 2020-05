Dan Peterson: "Da coach a nano ghiacciato: i miei soprannomi"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex tecnico dell'Olimpia ricorda i soprannomi ricevuti in carriera: "Mi chiamano coach da quando avevo 15 anni, anche mia moglie ormai mi chiama così! Altri due ricevuti in Italia sono omarino (uomo di piccola statura, ndr), ai tempi di Bologna, e nano ghiacciato, a Milano, perché ero glaciale dopo una sconfitta come dopo una vittoria".