Nagelsmann è la scelta giusta per il Bayern?

Dieci giorni. Tanto è intercorso tra le dimissioni formalmente rassegnate da Hansi Flick in diretta tv e il comunicato ufficiale con cui il Bayern Monaco ha annunciato Julian Nagelsmann come nuovo allenatore a partire dall’1 luglio 2021. In Germania, si sa, perdere (o prendere) tempo non è un’attività contemplata. Men che meno in Baviera. Anche quando si tratta di sostituire un allenatore che ha vinto letteralmente ogni cosa. Il nome dell’attuale tecnico del Lipsia gravitava da tempo intorno a Säbener Straße, la centrale operativa, sede e campo d’allenamento. Sin dalle prime voci di screzi tra Flick e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic la stampa tedesca lo ha proposto come candidato unico, in maniera quasi naturale. Spiazzante per alcuni, se si guarda la carta d’identità: 34 anni da compiere il prossimo 23 luglio. Più giovane di Neuer, un anno in più di Lewandowski, due più di Müller.