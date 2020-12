Lo United è arrivato a un punto di svolta?

Il Manchester United è la squadra più interessante da analizzare in questo suo momento di ricostruzione, che oltretutto sembra ad un punto di svolta dopo un periodo mediocre durato un decennio. Dal 2008 al 2013 lo United perde Gerard Piqué, Cristiano Ronaldo, Edwin van der Sar, Wes Brown, John O’Shea, Paul Scholes, Paul Pogba e Alex Ferguson. Perde in pratica il passato, il presente e soprattutto il futuro del club, per scelte a volte obbligate o poco attente a cui si cerca di fare fronte con altre scelte in entrata spesso ancora più discutibili.

Oggi il Manchester United sembra però aver preso una strada, aiutato dal caso come spesso succede, ma anche da decisioni che vanno contro una logica considerata ovvia ma in alcuni casi da sovvertire per portare a buoni risultati. La squadra ora è terza in classifica, in Europa League dopo momenti alti (vittoria a Parigi per 1-2) e bassi (la sconfitta a Istanbul per 2-1 contro il Başakşehir) nel girone iniziale di Champions League e deve giocare il terzo turno di FA Cup il 9 gennaio, mentre il 6 deve sfidare il City per la semifinale di League Cup.