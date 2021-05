L’anno in cui Baggio si tagliò il codino

Ecco perché la stagione 1997/1998 è passata alla storia

1: TANTO TEMPO FA…

Immaginate che le righe seguenti scorrano verso l’alto sullo con lo sfondo dello spazio interstellare, tipo Star Wars. E capirete come dal baffuto Luciano Facchini siamo arrivati a Roby Baggio.

Dunque: tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…

Tifare per il Bologna nella prima metà della sua lunga storia dev’essere stato piuttosto divertente. Sette scudetti (che sarebbero essere otto, quando ci daranno quello del ’27 revocato al Torino), coppe europee, Il Bologna che tremare il mondo fa, Il Bologna che gioca come si gioca solo in Paradiso, poi, anche nel lento declino degli anni Settanta, due coppe Italia e qualche bel giocatorino, Savoldi, Pecci, Dossena.

Ma io sono arrivato negli anni Ottanta. Anche dopo l’ultimo di quei bei giocatorini, Roberto Mancini, che ho visto solo da avversario.