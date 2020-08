Il momento di Nicolò Zaniolo

Ci sono partite che per determinati calciatori non possono o almeno non dovrebbero entrare nella categoria che ha come intestazione “Una delle” o anche solo “Una”. Ci sono partite che per determinati calciatori devono entrare nella lista denominata “La”. Quella contro il Siviglia deve essere “La partita” di Nicolò Zaniolo. Una partita secca contro un ottimo avversario per poter avanzare in una competizione che promette divertimento e grande ribalta internazionale, visto che tutti stiamo attendendo il New Whole Game che riguarda le vecchie Coppe europee, da giocarsi con un brasket stile NCAA molto accattivante in cui tutto può succedere.

Zaniolo con il Siviglia può davvero dire al mondo “Eccomi!”, come la sua brand exultation sta iniziando a diffondere sui social media. Per lui e per la Roma, in senso generale anche ora che la cessione della società è a un passo dal concretizzarsi, è una partita fondamentale da tanti punti di vista.