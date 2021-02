Il calcio italiano nelle crisi di governo

Che Italia sarebbe senza le crisi di governo, le consultazioni e il totoministri? Non esisterebbe nemmeno, vero? Ci accingiamo, chissà, ad assistere al Governo Draghi I, tutto è ancora da decidere, ma la strada è quella. Ieri si è giocata la ventunesima giornata di campionato ed è successo quello che è successo, non c’è bisogno di sottolinearlo qui. In passato, però, a parte i governi balneari e i governicchi, la vita normale è proseguita, calcio compreso. Cos’è successo in Serie A o in Nazionale nei giorni immediatamente successivi alla caduta di un governo, o comunque a una crisi? Siamo andati indietro nel tempo, non troppo indietro in realtà, per vedere i momenti più interessanti delle varie Italie cambiate nel corso degli anni.