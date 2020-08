Il calcio e la propaganda di Bolsonaro

Il grido della folla raccolta tra le strade di Rio de Janeiro nel settembre 2009 per l’assegnazione delle Olimpiadi 2016 era quello di un popolo felice, in crescita e allegro mai come in quell’occasione. Il lavoro certosino dell’allora presidente Luiz Inácio Lula da Silva, il primo presidente brasiliano davvero in grado di creare una classe media in un paese grande come l’Europa e con 200 milioni di abitanti, aveva portato la più ribelle delle nuove economie a organizzare di fila mondiali di calcio e Olimpiadi.