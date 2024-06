Europei, sfida fra Francia e Olanda per la conquista del girone D

contenuto sponsorizzato

La squadra di Didier Deschamps dovrà far i conti con l'infortunio di Kylian Mbappé che potrebbe aumentare le possibilità degli Orange

© Getty Images Olanda-Francia è una delle sfide più attese della prima fase degli Europei 2024. Gli Orange e i Blues si giocheranno il primo posto nel girone D dopo aver vinto all'esordio rispettivamente contro Polonia e Austria. Nonostante i tre punti conquistati, le due formazioni si presenteranno in campo con motivazioni diverse complice l'infortunio che ha coinvolto Kylian Mbappé, in dubbio per la sfida.

Ciò potrebbe ravvivare la sfida con gli uomini di Didier Deschamps che appaiono comunque favoriti secondo gli esperti di SisalTipster che fissano al 42% la vittoria dei transalpini. La vittoria in rimonta degli uomini di Ronald Koeman rende però tutto più indeciso con la vittoria dell'Olanda e il pareggio che vengono quotati entrambi al 29%.

Chiaramente dall'esito di questa sfida dipenderà quello del gruppo con la Francia che appare comunque nettamente favorita per la conquista del primo posto, prevista al 62% rispetto al 33% dei Paesi Bassi.

L'equilibrio potrebbe rendere più avvincente la sfida, soprattutto in attacco dove si affronteranno Olivier Giroud e Cody Gakpo le cui possibilità di andare in rete sono fissate rispettivamente al 26 e al 23%. Il passaggio decisivo potrebbe a quel punto arrivare da Theo Hernandez e Denzel Dumfries con un loro assist previsto al 12 e al 10% in derby da giocare sulla fascia. Attenzione però anche a un eventuale gol da fuori area, fissato al 30%, potrebbe sparigliare le carte.