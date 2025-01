Roma, l’operazione rimonta parte da Udine

Vincere per continuare nella rimonta verso l’Europa. È questo l’obiettivo della Roma di Claudio Ranieri che fa visita all’Udinese. In campionato, i giallorossi sono reduci dalla vittoria contro il Genoa mentre per i friulani, nell’ultimo turno, è arrivata una pesante sconfitta contro il Como. I capitolini, però, devono riscattare lo scivolone europeo patito in Olanda e cercano una vittoria lontana dall’Olimpico che manca da quasi un anno. Vincere, per la Roma, significherebbe avvicinare ulteriormente l’ottavo posto occupato dal Milan e i precedenti sorridono ai giallorossi: la squadra di Ranieri ha una striscia di quattro successi consecutivi contro i friulani. Dall’altro lato, Runjaic e i suoi vogliono riscattare gli ultimi risultati: la vittoria manca da quattro turni.