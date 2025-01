Roma, battere il Bologna per continuare la rimonta: Ranieri punta su Dovbyk

Dopo la grande vittoria nel derby con la Lazio, la Roma di Claudio Ranieri vuole proseguire la propria rimonta in campionato. I giallorossi, nella prima di ritorno in Serie A, affronteranno il Bologna in trasferta in una gara che si annuncia estremamente importante per entrambe. I capitolini hanno l’opportunità di portarsi a due lunghezze dalla squadra di Italiano che, nonostante le due partite in meno disputate, vuole cercare di mantenere le distanze per alimentare il sogno europeo.