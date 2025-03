Napoli per lo Scudetto, Milan per l’Europa: Conte e Conceicao non possono sbagliare

Dopo lo 0-0 in casa del Venezia, il Napoli di Antonio Conte torna in campo e lo farà tra le mura amiche del Maradona: in occasione della 30° giornata di Serie A, gli azzurri saranno protagonisti del big match contro il Milan. I partenopei cercano una vittoria fondamentale (una sola nelle ultime otto gare) per cercare di restare in scia all’Inter nella corsa scudetto. Dall’altro lato, la squadra di Conceicao non può più permettersi di perdere punti se vuole continuare a coltivare le speranze di centrare un piazzamento europeo. I rossoneri hanno l’occasione di trovare la terza vittoria consecutiva in campionato, cosa che non succedeva dallo scorso settembre, quando sulla panchina sedeva ancora Paulo Fonseca.