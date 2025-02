Napoli, arriva l’esame Udinese: la storia parla azzurro

Dopo il pareggio subito all’ultimo minuto contro la Roma, il Napoli di Antonio Conte vuole tornare subito a conquistare i tre punti in campionato. In occasione della 24° giornata di campionato, i partenopei ospitano l’Udinese, reduce dalla vittoria casalinga con il Venezia. Secondo gli esperti SisalTipster, l’attuale capolista della Serie A parte ampiamente favorita: il successo di Lukaku e compagni è offerto al 66%, il pareggio è in quota al 22% mentre si scende fino al 12% per il blitz friulano. Numeri che si spiegano con la storia recente della sfida: infatti, l’Udinese non batte il Napoli da 9 anni e l’ultima vittoria in casa dei partenopei risale addirittura all’aprile del 2011. Numeri che Runjaic vuole sfatare, ma non sarà semplice.