Lazio-Roma, un derby che può decidere la stagione: Zaccagni sfida Pellegrini

Partiamo da un dato: la Lazio non perde un derby giocato in casa dalla stagione 2016/2017, quando la Roma di Spalletti s’impose 2-0 grazie alle reti di Strootman e Nainggolan. Negli ultimi 9 incroci, i biancocelesti hanno vinto 6 volte e pareggiato 3. Inoltre, tra il 2021 e il 2023 hanno vinto tre derby casalinghi consecutivi, cosa che non accadeva dal triennio 2006/2009 e accaduta solamente quattro volte nella storia. Nonostante i dati vedano la squadra di Baroni favorita per la vittoria, le probabilità dei biancocelesti di ottenere i tre punti sono del 34%, mentre il bottino pieno della squadra di Ranieri è offerto al 36%. Leggermente in calo le probabilità di pareggio, il 30%. L’ultimo segno X uscito in casa dei biancocelesti è del 2023, quando finì 0-0. Negli ultimi 10 incontri tra le due squadre, la partita si è chiusa con meno di 3 gol segnati in totale per ben 7 volte: ecco perché, secondo gli esperti, c’è il 56% di probabilità che ciò accada di nuovo.