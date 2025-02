Juve, superare l’ostacolo Cagliari per mantenere il quarto posto

La sfida della Domus Arena potrebbe essere l’occasione di rivedere proprio il bomber serbo in campo dal primo minuto. Dopo l’ennesima esclusione in favore di Kolo Muani, Vlahovic rivuole una maglia da titolare contro la sua vittima preferita: sono infatti 8 le reti messe a segno da Dusan contro gli isolani e le probabilità di vederlo nuovamente in gol sono del 36%. Dall’altro lato, Nicola si affiderà a Roberto Piccoli che, in carriera, quando vede bianconero si esalta: l’attaccante del Cagliari, infatti, ha segnato all’Under 17, alla Primavera e alla Prima squadra della Juventus. Un’altra rete è offerta al 26%.