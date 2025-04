Juve, ambizione terzo posto: battere il Parma per continuare a sperare

Nella sfida vinta con il Lecce, la Juventus ha fatto vedere di aver assimilato alla grande i principi tattici del proprio allenatore, chiudendo la prima frazione avanti di due gol. In questa stagione, i bianconeri hanno chiuso per 12 volte il primo tempo in vantaggio, 14 volte sul risultato di parità e solo 6 in svantaggio. Sono invece solamente 7 le volte che il Parma ha chiuso la prima frazione avanti nel risultato, mentre ben 11 quelle in cui era sotto nel risultato. Sono 14 i primi tempi terminati in parità, come i bianconeri. Ecco perché la squadra di Tudor ha il 39% di probabilità di essere avanti nel risultato al termine del primo tempo. Le chance della squadra di Chivu, invece, sono ridotte al 18%.