Coppa Italia, Atalanta e Bologna si giocano la semifinale

Archiviata l’ultima giornata di campionato, Atalanta e Bologna si tuffano sulla Coppa Italia. La squadra di Gasperini e quella di Italiano si sfideranno in occasione dei quarti di finale con in mente un solo obiettivo, la semifinale. Quello del Gewiss Stadium si tratta del 12° confronto tra le due squadre in questa competizione e i precedenti sono in sostanziale equilibrio: 4 vittorie della Dea, 4 pareggi e 3 successi rossoblù. Il Bologna però, in Coppa Italia, non batte la Dea dal lontano 1979.