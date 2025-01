Atalanta, battere l’Udinese per riscattare la Supercoppa: è sfida tra Thauvin e CDK

Dopo la delusione in Supercoppa, l’Atalanta vuole riscattarsi tornando subito in campo. Sabato 11 gennaio, la squadra di Gasperini affronterà in trasferta la sorpresa Udinese, in occasione della 20° giornata di Serie A. In campionato, la Dea è reduce dal pareggio in casa della Lazio mentre la squadra di Runjaic ha vinto solo una delle ultime quattro partite di campionato disputate. L’obiettivo dell’Atalanta è quello di tenere testa al Napoli, ora capolista in solitaria, mentre i friulani vogliono stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica. Secondo gli esperti SisalTipster, la Dea parte favorita al 57% mentre l’Udinese si ritrova a inseguire visto che i tre punti per i friulani sono offerti al 18%. Leggermente in rialzo le chance di pareggio: il segno X è dato al 25%.