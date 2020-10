Serie A, la lotta scudetto è su DAZN: Juve, Inter, Milan e Lazio protagoniste

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Una lunga tirata di gran calcio fino a gennaio. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, la Serie A torna in campo e si prepara ad affrontare un intenso tour de force su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport. Calendario alla mano, si parte col quarto turno di campionato. Crotone-Juve aprirà le danze il 17 ottobre alle 20:45, poi toccherà all'intrigante derby Bologna-Sassuolo (18 ottobre ore 12:30) e a Spezia-Fiorentina (18 ottobre ore 15:00). Gare interessanti per testare subito le mosse sul mercato e per rivedere la Juve in campo dopo il match fantasma col Napoli.

Nelle prossime cinque giornate, i Bianconeri giocheranno tre volte su DAZN: Crotone (17 ottobre ore 20:45), Lazio (8 novembre ore 12:30) e Cagliari (21 novembre ore 20:45). Poi tra fine dicembre e gennaio dovranno vedersela con Parma (19 dicembre ore 20:45) e Udinese (3 gennaio ore 20:45) a cavallo delle feste. Match da prendere con le pinze per gli uomini di Pirlo, chiamati a vincere per rispondere all'Atalanta e convincere sul piano del gioco e della personalità. Dopo l'arrivo del Maestro in panchina, la Continassa è ancora un cantiere aperto, ma la Juve ha fretta di trovare nuovi equilibri e mandare un messaggio forte e chiaro alle altre big in lizza per lo scudetto.

A partire dal Milan, protagonista di un grande avvio di stagione e pronto a fare il suo esordio su DAZN. Alla sesta di campionato i rossoneri saranno di scena al Friuli contro l'Udinese (1 novembre ore 12:30), poi dovranno vedersela alla nona giornata al Meazza con la Fiorentina (29 novembre ore 15:00), a Marassi col Genoa (16 dicembre ore 20:45) e ancora a San Siro contro la Lazio (23 dicembre ore 20:45). Gare cruciali per testare le ambizioni della squadra di Pioli. Soprattutto contro la Viola e gli uomini di Simone Inzaghi i rossoneri dovranno infatti dimostrare di essere attrezzati per tornare stabilmente nell'élite del calcio italiano.

Élite di cui fa già parte invece l'Inter, pronta a tornare protagonista su DAZN a cavallo tra novembre e dicembre. Dopo le sfide contro Fiorentina e Lazio, i nerazzurri saranno di scena al Meazza col Torino (22 novembre ore 15:00) e col Bologna (5 dicembre ore 20:45), poi andranno a Cagliari (13 dicembre ore 12:30). Tre partite tra l'ottavo e l'undicesimo turno da non sbagliare assolutamente per i nerazzurri, a caccia del percorso netto per restare nella parte alta della classifica a ridosso della feste e continuare a mettere pressione a Juve & Co.

Infine capitolo Lazio, che sarà di casa su DAZN otto volte fino alla sedicesima giornata. Oltre alla gara in casa col Bologna (24 ottobre ore 20:45), alla trasferta col Torino (1 novembre ore 15:00) e al big match con la Juve in programma alla settima giornata (8 novembre ore 12:30), i tifosi biancocelesti potranno seguire altre cinque sfide degli uomini di Inzaghi in poco più di un mese: Udinese (29 novembre ore 12:30), Hellas Verona (12 dicembre ore 20:45), Benevento (15 dicembre ore 20:45), Milan (23 dicembre ore 20:45) e Fiorentina (6 gennaio ore 15:00). Partite fondamentali per capire se la Lazio può tornare a esprimersi come all'inizio della scorsa stagione e se può insidiare Juve, Inter e Atalanta nella lotta per lo scudetto.

La programmazione DAZN fino alla sedicesima giornata di Serie A



GIORNATA 4

17/10 – Crotone-Juventus, sabato ore 20.45

18/10 – Bologna-Sassuolo, domenica ore 12.30

18/10 – Spezia-Fiorentina, domenica ore 15.00

GIORNATA 5

24/10 – Lazio-Bologna, sabato ore 20.45

25/10 – Cagliari-Crotone, domenica ore 12.30

25/10 – Benevento-Napoli, domenica ore 15.00

GIORNATA 6

31/10 – Bologna-Cagliari, sabato ore 20.45

01/11 – Udinese-Milan, domenica ore 12.30

01/11 – Torino-Lazio, domenica ore 15.00

GIORNATA 7

07/11 – Parma-Fiorentina, sabato ore 20.45

08/11 – Lazio-Juventus, domenica ore 12.30

08/11 – Genoa-Roma, domenica ore 15.00

GIORNATA 8

21/11 – Juventus-Cagliari, sabato ore 20.45

22/11 – Fiorentina-Benevento, domenica ore 12.30

22/11 – Inter-Torino, domenica ore 15.00

GIORNATA 9

28/11 – Atalanta-Hellas Verona, sabato ore 20.45

29/11 – Lazio-Udinese, domenica ore 12.30

29/11 – Milan-Fiorentina, domenica ore 15.00

GIORNATA 10

05/12 – Inter-Bologna, sabato ore 20.45

06/12 – Hellas Verona-Cagliari, domenica ore 12.30

06/12 – Udinese-Atalanta, domenica ore 15.00

GIORNATA 11

12/12 – Lazio-Hellas Verona, sabato ore 20.45

13/12 – Cagliari-Inter, domenica ore 12.30

13/12 – Atalanta-Fiorentina, domenica ore 15.00

GIORNATA 12

15/12 – Benevento-Lazio, martedì ore 20.45

16/12 – Genoa-Milan, mercoledì ore 20.45

16/12 – Hellas Verona-Sampdoria, mercoledì ore 20.45

GIORNATA 13

19/12 – Parma-Juventus, sabato ore 20.45

20/12 – Torino-Bologna, domenica ore 12.30

20/12 – Cagliari-Udinese, domenica ore 15.00

GIORNATA 14

22/12 – Crotone-Parma, martedì ore 18.30

23/12 – Milan-Lazio, mercoledì ore 20.45

23/12 – Roma-Cagliari, mercoledì ore 20.45

GIORNATA 15

03/01 – Parma-Torino, domenica ore 15.00

03/01 – Roma-Sampdoria, domenica ore 15.00

03/01 – Juventus-Udinese, domenica ore 20.45

GIORNATA 16

06/01 – Bologna-Udinese, mercoledì ore 15.00

06/01 – Lazio-Fiorentina, mercoledì ore 15.00

06/01 – Napoli-Spezia, mercoledì ore 18.00

