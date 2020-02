La MotoGP 2020 accende i motori su DAZN

In Qatar l'8 marzo prende il via la stagione 2020 e, per la prima volta in Italia, gli appassionati delle due ruote potranno seguire il motomondiale su DAZN: la prima piattaforma di streaming interamente dedicata allo sport. In pista l'uomo da battere resta Marc Marquez, ma in griglia sono in tanti a iniziare la stagione con l'intenzione di rovinare i piani al fenomeno spagnolo, reduce anche da un delicato intervento alla spalla a novembre. Da Quartararo a Dovizioso, passando per Viñales, Rins, Mir, Morbidelli e l'eterno Valentino Rossi. Scaricato dal Team ufficiale Yamaha e in difficoltà con le nuove gomme, il Dottore nel 2020 dovrà dimostrare di essere ancora veloce nonostante la carta d'identità, rispendendo al mittente dubbi e critiche con i risultati e continuando a infiammare il paddock e i tifosi di tutto il mondo. Un'impresa complicata visto il livello degli avversari. Con i fratelli Marquez un po' in ombra, nei test hanno brillato soprattutto Quartararo e Viñales, con Rins e Mir in agguato e Dovizioso e Petrucci più concentrati a lavorare sull'equilibrio della Ducati e sul passo gara che sui tempi. Strategie differenti, che al primo appuntamento ufficiale della stagione 2020 in Qatar lasceranno spazio alla battaglia in pista.