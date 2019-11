Jorge, campione logorato nel fisico e nella mente

L'OPINIONE

di

Luca Budel

Come previsto Jorge Lorenzo si è arreso. Provato nel fisico per le brutte cadute di quest’anno, ma soprattutto logorato dal paragone imbarazzante con Marc Marquez nel confronto diretto in sella alla Honda. Un ritiro che arriva a 32 anni, quindi è precoce. Fatto che sottolinea quanto correre a questi livelli, in moto o in macchina, possa accorciare la carriera di un pilota.

Il precedente più clamoroso riguarda Casey Stoner. Il “canguro mannaro” aveva mollato a 27 anni appena, nauseato da un mondo che non considerava più suo, schiacciato da una pressione esterna che non sopportava più.

Nico Rosberg scelse invece di ritirarsi da campione dl mondo, a 31 anni. Il finale perfetto, anche se prematuro per la carriera di un pilota. Nel 2016 Nico aveva alzato l’asticella al limite per battere Lewis Hamilton. Un confronto che alla fine lo aveva lasciato senza energie mentali per andare avanti, con la consapevolezza che non sarebbe più riuscito a battere quel fenomeno che con lui divideva i box della Mercedes.

Trattiamo con eccezioni, d’accordo, ma anche con piloti fuori media che non hanno retto all’onda d’urto. Così come eccezionale resta la perseveranza di Valentino Rossi, sempre presente in pista nonostante l’anagrafe.