Ressentia incanta Roma con sette sculture: la maglia diventa arte

“Siamo felici di poter collaborare con lo scultore, Riccardo Colombo, che ha saputo dare, per primo, forma plastica alle maglie da calcio. Infatti, le sue creazioni rendono "magicamente' tridimensionali le maglie da gioco restituendo, a tutti i tifosi, la forza agonistica che gli atleti mettono in campo ogni partita – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Le sue opere utilizzano un linguaggio unico e contemporaneo che cattura l'attenzione di tutti i tifosi, trasformando la maglia in un ricordo, dove ogni scultura prende vita. Cinque di queste maglie, firmate dai protagonisti, sono state messe all'asta durante la Charity Dinner della Coppa Italia per finanziare diverse iniziative sociali.