Nacon porta il gaming nel cuore del design con “Fuorisalone Unplugged” nello showroom Garavaglia

Dopo il successo della Nacon House nel 2024, Nacon – azienda leader europea nel mondo degli accessori gaming e tech – torna a Milano in occasione del Fuori Salone 2025 con “Fuorisalone Unplugged”, un evento esclusivo che si terrà il 10 aprile, alle ore 18:30, presso l’innovativo showroom Garavaglia, punto di riferimento del design milanese. “Fuorisalone Unplugged” si propone come un momento di incontro tra community creative, designer, gamer e appassionati di tecnologia, in un ambiente conviviale e stimolante. Durante l’evento, sarà possibile testare i prodotti, vivere una design experience fuori dagli schemi e scoprire il lato più elegante della tecnologia. Inoltre, una serie di talk con esperti del settore esplorerà il rapporto tra gaming e design, offrendo nuovi spunti di riflessione su come la tecnologia influenzi il nostro modo di vivere e lavorare. Nacon consolida così il suo legame con il mondo del design, presentando una selezione dei suoi prodotti più rappresentativi: le cuffie RIG, il controller REV 5 e una raffinata sedia da gaming in tessuto, pensata per chi ricerca stile senza rinunciare alle prestazioni. Ogni articolo esposto riflette l’impegno del brand nel creare accessori che fondono estetica, ergonomia e innovazione tecnologica. Da questa sinergia nasce una collaborazione che mira a offrire alla Design Week un’immersione totale nella pop culture: design, gaming, tecnologia, food e musica si fondono in un melting pot stimolante e creativamente vivace, da vivere con l'entusiasmo di chi scopre qualcosa di nuovo.