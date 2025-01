Le novità di JBL al Ces di Las Vegas: ecco le cuffie Tour ONE M3 e la sveglia Horizon 3

Le JBL Tour ONE M3 senza JBL SMART Tx saranno disponibili negli stessi colori e nella stessa data al prezzo consigliato di €349,99.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

JBL SMART Tx con Touch Display: Connessione wireless a qualsiasi sorgente audio e condivisione audio con Auracast™ (disponibile in alcuni modelli)

Iconico JBL Pro Sound: Potenti driver in mica da 40 mm con supporto per audio ad alta risoluzione

JBL Personi-Fi 3.0: Personalizzazione della musica in base al profilo uditivo

Chiamate cristalline superiori: 4 microfoni con tecnologia adattiva di beamforming

True Adaptive Noise Cancelling 2.0: 8 microfoni analizzano l'ambiente esterno in tempo reale, eliminando i rumori indesiderati.

Connettività Bluetooth 5.3: Streaming senza interruzioni e connessioni stabili

SmartTalk senza interruzioni: pausa automatica della musica e attivazione dei rumori ambientali tramite riconoscimento vocale.

Audio Lossless: audio ad alta fedeltà tramite USB-C e jack da 3,5 mm con DAC integrato.

JBL Spatial Sound con Head Tracking: audio spaziale a 360° per un'esperienza d'ascolto completamente immersiva.

Compatibilità Auracast™: collegamento a più dispositivi Auracast™ per esperienze audio amplificate (disponibile in tutti i modelli).

Integrazione con l'app JBL Headphones: configurazione semplice e impostazioni personalizzate per EQ, ANC e controllo dei suoni ambientali

Fino a 70 ore di riproduzione: con ulteriori 5 ore di riproduzione grazie a una ricarica rapida di 5 minuti.

Migliorata cancellazione passiva del rumore: design ottimizzato dei padiglioni e dei cuscinetti per un migliore isolamento

Disponibile dal 15 aprile 2025: Prezzo di €399,99 con trasmettitore e €349,99 senza trasmettitore