E' iniziato il conto alla rovescia per Play - Festival del gioco

Il countdown per la 16esima edizione di Play – Festival del Gioco, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con ModenaFiere e Ludo Labo è sempre più serrato. Mancano un mese all’evento che si terrà dal 4 al 6 aprile per la prima volta presso il quartiere fieristico di Bologna con moltissime novità, e che quest’anno ha raggiunto quote record: 43.000 mq coperti, 4 padiglioni, 3000 tavoli di giochi raddoppiando di fatto gli spazi rispetto allo scorso anno. PLAY è diventato grande, affermandosi negli anni come la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di carte e scientifici per gli appassionati come per famiglie. Evolution è la parola d’ordine della prossima edizione, la 16esima, che cresce e trova una nuova “casa” a BolognaFiere. PLAY è cresciuta a tal punto da annunciare l’apertura di un quarto padiglione, che si affiancherà ai tre già previsti, ampliando le opportunità di gioco. Lo spirito rimane quello che ha fatto di PLAY un successo immenso: Entra, Scegli, Gioca, che si traduce in migliaia di giochi a disposizione di tutti i gamer, gli appassionati e i visitatori occasionali. In un mercato del gioco che conferma la sua resilienza, i giochi da tavolo mantengono saldamente la loro posizione di leadership. Il segmento, che comprende giochi in scatola, giochi di ruolo e carte collezionabili, rappresenta una quota significativa pari al 16% del mercato complessivo, confermandosi come uno dei pilastri dell'industria ludica italiana. Boom dei collezionabili nel mercato italiano del gioco, nonostante una lieve flessione generale, le trading card fanno volare il settore (+23%). (*Dati Circana) Fenomeno emergente che sta ridefinendo il mercato è quello dei "kidult", tendenza che testimonia come il gioco stia superando le tradizionali barriere generazionali, dimostrando che il divertimento non conosce età. Parallelamente, il crescente successo di manga e anime che sta contribuendo a plasmare nuove tendenze di mercato.