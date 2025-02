Dsquared2 e Ducati, una capsule per il lancio della nuova XDiavel V4

“Il nuovo XDiavel V4 è in assoluto il modello più audace di tutta la gamma Ducati. Una moto dotata di una straordinaria personalità, l’ideale per chi ama distinguersi. La capsule collection realizzata in partnership con Dsquared2 è perfettamente in linea con il carattere di questa moto e riesce a trasmettere fin dal primo sguardo i valori comuni alle due Aziende, stile, spinta per l’innovazione e ricerca continua dell’eccellenza. Sono sicuro che tutte le persone che apprezzeranno l’XDiavel V4 saranno colpite anche da questa collezione in edizione limitata”, ha dichiarato Claudio Domenicali, CEO Ducati.