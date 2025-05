Bike Park Plan de Corones: una stagione 2025 ricca di novità

È stata confermata la data di apertura per il Bike Park Plan de Corones, punto di riferimento per tutti gli appassionati di mountain bike Gravity. La data da segnare sul calendario è quella di sabato 17 maggio, quando la stagione 2025 del bike park prenderà il via con l’apertura dell’impianto Kronplatz 2000, che darà accesso al sentiero più rappresentativo, Herrnsteig, e tutte le sue varianti, condizioni meteo permettendo.