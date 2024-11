"Gioco Sporco" vince la Guirlande d'Honneur 2024: miglior documentario sportivo al mondo

Pistorius, Maradona, Bergamini, Senna, Pantani e Raciti. I 6 episodi della serie cult di Italia 1 "Gioco Sporco - I Misteri dello sport" sono stati premiati con la Guirlande d'Honneur 2024 al “Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest”, nella categoria Documentary Individual Sport. Il premio è stato assegnato, nella kermesse presieduta dal prof. Franco Ascani, tra oltre 1900 opere in concorso provenienti da tutto il mondo. È l'ennesimo riconoscimento per il lavoro firmato SportMediaset, dopo il grande successo tra febbraio e marzo 2024 su Italia 1 in seconda serata e il passaggio estivo in prima serata.