Yamal e Haaland entrano nella squadra dei Funko Pop!

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Cresce la collezione sportiva di Funko con due delle più grandi stelle del calcio: si tratta dei fuoriclasse di Barcellona e Manchester City, Lamine Yamal ed Erling Haaland, a cui sono dedicati gli ultimi Pop!, entrambi disponibili in pre-ordine. Queste due nuove release rafforzano l’impegno di Funko nel rappresentare tutte le passioni sportive, mettendo in risalto i talenti più brillanti del mondo del calcio e omaggiando la prossima generazione di icone planetarie, nel classico stile Funko POP!.
Il POP! Lamine Yamal ritrae il giovane fenomeno con la maglia casalinga dell’FC Barcelona, pronto a lasciare il segno dentro e fuori dal campo. Il nuovo POP! dedicato a Lamine Yamal è un must-have per i tifosi del Barça e per chi segue da vicino l’ascesa delle stelle del calcio mondiale. “Lamine Yamal rappresenta il futuro entusiasmante del calcio e incarna una nuova ondata di talento capace di conquistare l’immaginazione dei fan in tutto il mondo - ha dichiarato Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy di Funko EMEA - . Siamo entusiasti di celebrare la passione per il calcio ampliando la nostra serie POP! Football con un nuovo pezzo da collezione che i fan potranno custodire per gli anni a venire. Questo nuovo POP! riflette il nostro impegno nel coinvolgere e soddisfare un pubblico sempre più ampio nella categoria sportiva".
La nuova figure di Haaland raffigura il formidabile attaccante con l’iconica divisa azzurro cielo del Manchester City FC, immortalato nella sua celebre esultanza yoga dopo un gol. Il nuovo POP! cattura la sua calma dominante in campo e offre a fan e collezionisti un modo inedito per celebrare uno dei talenti più rivoluzionari del calcio moderno. "Il Manchester City FC si è affermato come uno dei club più forti del calcio moderno - ha dichiarato Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy di Funko EMEA - . Siamo entusiasti di riproporre questo POP! amatissimo dai fan con un design rinnovato che celebra sia la presenza carismatica del giocatore, sia il continuo successo del club". Che si stia ampliando la propria collezione o scoprendo per la prima volta il mondo di POP! Football, il nuovo POP! Erling Haaland è un pezzo imperdibile che incarna lo spirito del calcio contemporaneo.
Commenti (0)