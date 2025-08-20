Yamal e Haaland entrano nella squadra dei Funko Pop!

La nuova figure di Haaland raffigura il formidabile attaccante con l’iconica divisa azzurro cielo del Manchester City FC, immortalato nella sua celebre esultanza yoga dopo un gol. Il nuovo POP! cattura la sua calma dominante in campo e offre a fan e collezionisti un modo inedito per celebrare uno dei talenti più rivoluzionari del calcio moderno. "Il Manchester City FC si è affermato come uno dei club più forti del calcio moderno - ha dichiarato Lucy Salisbury, Director, Group Licensing & Retail Strategy di Funko EMEA - . Siamo entusiasti di riproporre questo POP! amatissimo dai fan con un design rinnovato che celebra sia la presenza carismatica del giocatore, sia il continuo successo del club". Che si stia ampliando la propria collezione o scoprendo per la prima volta il mondo di POP! Football, il nuovo POP! Erling Haaland è un pezzo imperdibile che incarna lo spirito del calcio contemporaneo.