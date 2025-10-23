ACTIVEFASHION Sport e moda: l'Udinese vestirà Macron ONE nei giorni delle partite

Udinese, Crystal Palace e Basilea indosseranno gli outfit della collezione premium Macron O.N.E. in occasione dei rispettivi match in Serie A, Conference League e Super League, diventando così ambassador del concetto di Activefashion promosso da O.N.E. I giocatori delle tre squadre vestiranno i capi della linea O.N.E. per tutti i trasferimenti nel giorno di gara, l’arrivo allo stadio e la pitch inspection, valorizzandone le caratteristiche di versatilità, funzionalità e stile. Macron O.N.E. – Own Nothing Else è una collezione che trasforma la cultura dello sport in un linguaggio di moda contemporanea, dove il savoir faire della moda italiana incontra l’innovazione dei tessuti tecnici. Nascono così capi seasonless, versatili e performanti.